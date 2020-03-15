İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kebapçıdaki yangın ucuz atlatıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir iş yerindeki yangın ucuz atlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir iş yerindeki yangın ucuz atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında ızgara tezgahının üstünde bulunan bacadaki yağların tutuşması sonucu yangın çıktı. İş yeri sahibi hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri iş yerindeki yangını söndürürken iş yerinde incelemede bulundu.


Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.