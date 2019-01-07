Kedi ile köpeğin dostluğu

Aydın'ın Karacasu ilçesi Cabi Mahallesinde kedi ile köpeğin ilginç dostluğunu yansıtan görüntüler görenleri şaşırtıyor.

Cabi Mahallesinde bir ailenin ilgilendiği kedi yavruları ve av köpeği aynı kaptan yemek yiyerek geceleri sarılarak uyuyor. Soğuk havalarda köpeğe sarılıp yatan kedi yavruları dostluk gösterisi sunuyor. Köpek ve kedilere her gün gözü gibi bakan Ahmet Yılmaz, ilk önceleri gördüklerine inanamadığını ifade ederken daha sonra bu duruma alıştıklarını söyledi. Dünyada hayvanların insanlarına bırakılmış bir emanet olduğunu kaydeden Yılmaz, “Hayvanlar gerçekten bizlere emanet. Ağızları, dilleri yok, isteklerini söyleyemiyorlar. Herkes evinin önüne bir kap koyarak onların aç kalmasını önleyebilir” dedi.

İlk başlarda köpek ve kedilerin anlaşamadığını söyleyen Yılmaz, daha sonra nasıl olduysa kaynaştıklarını belirtti. Yılmaz, “İlk başlarda ayrı ayrı kaplara koyuyordum. Fındık kendisininkini bitirdikten sonra kedilerin kaplarına gidip kedilere havlıyordu. Son 1 aydır aynı kaptan yemek yiyorlar. Onlara hırlamıyor bile artık. Şimdi aynı kaptan yiyorlar. Sarılıp uyuyorlar. Biz bile inanamadık. Çok mutluyuz. İnşallah isteğim toplumun tamamı hayvanlara karşı duyarlı olsun” ifadelerini kullandı.