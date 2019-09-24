Kedi köpeklerde bağırsak hastalıkları ile probiyoterapi ve fekal mikrobiyata transferi Aydın'da konuşuldu

Aydın zamanda Felin Dermatoloji Grubu'nun Başkanlığı görevini de yürüten Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Ural'ın ev sahipliğinde gerçekleşen “Veteriner İç Hastalıkları Günleri: Gastroenteroloji Saati” programında, Türkiye'nin 5 farklı üniversitesinde görev yapan konunun uzmanları, kedi köpeklerdeki bağırsak hastalıkları ve fekal mikrobiyata transferindeki güncel gelişmeleri anlattı. Programa İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Muğla ve Kocaeli başta olmak üzere farklı birçok ilden katılan 60'a yakın veteriner hekim, ilk kez düzenlenen etkinlik sayesinde mesleklerindeki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi oldu.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşen programı ileri ki dönemlerde de sürdürme planlarını kaydeden Prof. Dr. Kerem Ural, güncel gelişmelerle ilgili olarak zaman zaman yapılan bu tip programların mesleki gelişim açısından çok önemli olduğunu söyledi. Ural, “Veteriner İç Hastalıkları Günleri: Gastroenteroloji Saati programını Aydın'da düzenleyerek bir ilki başardığımız için çok mutluyuz” dedi.

Ural, programda Türkiye'nin farklı birçok ilinden gelen veteriner hekim meslektaşlarına kedi ve köpeklerde sağlıktan hastalığa mide ve bağırsaklarda farklı hastalık aktivitesinde gerçekleşen değişiklikler, bağırsak-beyin ekseni, bağırsak-beyin-deri ekseni, sızıntılı bağırsak, bağırsaklarda geçirgenlik ve de en önemli konulardan fekal mikrobiyata transferi konularındaki son gelişmeler ve düzenlemeler konusunda bilgiler paylaşılacağını kaydetti.

Programın önemli konuklarından birisi olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek ise, konunun uzmanlarıyla sahada görev yapan veterinerleri getiren örnek programı gerçekleştirdikleri için Prof. Dr. Kerem Ural'a teşekkür etti. Bilgi paylaşımının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Civelek, bir endoskopik görüntüleme sevdalısı olarak nitelendirdiği kendisinin de mesleğindeki gelişmeleri yakinen takip etiğini ve bu bilgilerini genç meslektaşlarına aktaracak olmaktan dolayı da mutluluk duyduğunu ifade etti.

Büyük ilgi gören ve teorik bilgilendirmenin yanı sıra uygulamanı sunumlarında yapıldığı Veteriner İç Hastalıkları Günleri: Gastroenteroloji Saati” programında Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek “Köpek ve Kedilerde Endoskopi” ve “Endoskopi Uygulamaları”; ADÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Ural “Olgu Atölyesi: Hepatoloji” ve “Gastrointestinal Enflamasyonda Mikrobiyata”; Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ebru Yalçın “Köpek ve Kedilerde Akut veya Kronik Gastritisler” ve “Köpek ve Kedilerde Beyin Bağırsak Aksisi ile Davranış Problemleri Arasındaki İlişki”; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çağrı Karakurum “Köpek ve Kedilerde Akut veya Kronik Diyare” ile Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buğrahan Bekir Yağcı “Kusma ve İshallerde Sıvı Sağaltması” konularında sunum yaptı.