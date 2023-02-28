Kedirgenler pazarlardaki yerini aldı

Semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında yer alan kedirgen Aydın'ın yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki illerde de severek tüketiliyor. Aydın'daki pazarlarda tezgahları süsleyen ve bazı vatandaşlar tarafından bilinen otlar Ege'deki pek çok ilde satılıyor. Dağlarda kendiliğinden çıkan bu otların toplamasının oldukça zahmetli olduğunu ifade eden pazarcı Aydın Ünlü, "Bu yıl yağmurlar fazla yağmadığından otlar da çok fazla olmadı. Son yağmurların ardından daha da fazlalaşır. Toplaması da çok zahmetli. Dağlarda hem gezip hem topluyoruz bazen toplarken düşüyoruz, üstümüzdeki elbiseleri çalı çırpı yırtıyor. Tüm bunlara rağmen lezzeti ve yararları her şeyin önüne geçiyor. Kedirgen, toplayanı da yiyeni de mutlu ediyor” diye konuşarak kedirgenin bağının 50 TL'den alıcı bulduğunu belirtti.