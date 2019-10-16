‘Kemerim Ses Getirsin” kampanyasından ödül kazanan Anıl, ödülünü aldı

İçişleri Bakanlığı tarafında trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen kampanyadan ödül kazanan 6 yaşındaki Anıl Alan'a ödülünü Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla kurban bayramı dönemini kapsayacak şekilde gerçekleştirilen “Kemerin Ses Getirsin” kampanyası kapsamında Aydın'ı temsilen çektiği videoyu sosyal medya üzerinden paylaşarak scooter ve kask ödülü almaya hak kazanan Anıl Alan'a ödülünü Vali Köşger verdi.

Aydın Valiliği'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Köşger, Türkiye'de en çok can kayıplarının verildiği alanlardan birinin trafik kazaları olduğunu belirterek, “Son dönemde İçişleri Bakanlığımız, bu konuda çalışma içine girdi. Özellikle bayramda yaşanan yoğun trafik dolayısıyla ilave tedbirler alınıyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da ‘Kemerin Ses Getirsin' kampanyası yürütülmüştü. Trafik kazalarında yaşanan ölümlerin başında kemer takmama geliyor. Kemer takmayı teşvik etmek için güzel bir kampanyaydı. O anlamda Anıl yavrumuz Türkiye çapındaki bir kampanyaya katılmış. Ve ilimizden de kendisine ödül verilmesi uygun görülmüş. Bugün kendisine ödülünü takdim ettik. ben bütün sürücülerimize kemerlerini takarak seyahatler diliyorum” dedi.