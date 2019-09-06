Kendi kitaplarını kendileri ürettiler

AYDIN (İHA) – Aydın'da eğitim ve bilim sektöründe birçok ilke imza atan Başak Eğitim Hizmetleri bünyesinde kurulan Tales Matematik Müzesi'ne bağlı Tales Bilim Yayınları ile bir ilk daha gerçekleştirildi. Okulun ve Tales Yayınları'nın Bilim Kurulu tarafından yaklaşık 8 yıldır devam eden çalışmalar meyvesini verdi. Singapur modelinden yola çıkan Tales Bilim Kurulu ilkokul öğrencilerinin matematik kitaplarını kendileri hazırladı. Kitaplar ülkenin değişik illerine kısa sürede 10 bin civarında satıldı.

Yaklaşık 10 yıl önce hayalini kurdukları 8 yıldır da üzerinde çalıştıkları çalışmanın güzel neticesini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, hedeflerinin Türkiye'de matematiği korkulan bir ders değil tüm çocuklar tarafından sevilen bir oyun haline getirmek olduğunu söyledi. Yıllar süren yoğun ve ciddi bir çalışmanın meyvesini aldıklarını belirten Ayaydın, ilkokul 1, 2,3 ve 4. Sınıflar için hazırlanan ve bilim camiasınca kabul gören bu eserlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Matematiği bir ders değil memleket meselesi olarak görüyoruz”

Aydın'da kurulan Başak Eğitim Hizmetleri 1991 yılında faaliyetlerine Özel başak Koleji olarak başladı. Bugün Türkiye'nin yanı sıra dünyanın değişik ülkelerinde de sergi açar duruma gelen Tales Matematik Müzesi ile matematiğin adeta merkezi haline geldiğini kaydeden Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol, “Matematiği ders olarak değil memleket meselesi olarak görüyoruz” dedi.

Bu felsefeden yola çıkarak çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürdüklerini kaydeden Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü ve Tales Matematik Müzesi Kurucusu Metin Akyol, hazırladıkları kitapların tanıtımında yaptığı konuşmada şu anda dünya geneli yapılan sınavlarda 52. sıralarda yer alan Türkiye'yi ilk sıralara taşımak istediklerini söyledi.

“Hedefimiz mazlum değil yöneten bir Türkiye oluşturmak”

Büyük idealleri olduğunu ve Türkiye'yi 10 yıl sonra matematikte dünya geneli yapılan timss ve pisa sınavlarında ilk 5'e taşımayı hedeflediklerini belirten Genel Direktör Metin Akyol, “Dünyadaki gelişmiş ülkeleri incelediğinizde matematikte çok iyi yerde olduğunu görürsünüz. Bunlardan biri de Sinngapur oldu. 1960-70'li yıllarda Japonya ilk sırada iken 1980'den sonra matematiği memleket meselesi olarak gören Singapur ilk sıraya yerleşti. Hazırladığımız bu kitapların kopyalanmasından hiç rahatsız olmayacağız. Hatta isteyene Tales Bilim Yayınları olarak vereceğiz. Hedefimiz mazlum değil yöneten bir Türkiye oluşturacak gençleri yetiştirmek. Bugün Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eserimiz de Türkiye'ye armağan olsun” dedi.