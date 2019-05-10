Kendirlioğlu; “Çiftçinin tansiyonunu yükseltmeyin”

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon toplantısı Söke, Koçarlı, Germencik, İncirliova ve Efeler Ziraat odası başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda 2018 pamuk primlerinin Ramazan Bayramı öncesinde çiftçilerin hesaplarına yatırılması gerektiğinin altı çizildi. Toplantıda ayrıca hükümet tarafından pamuk üreticilerine verilecek olan primlerin 1 dekar alanda 500 kilogram ile sınırlandırılmasının büyük sıkıntı oluşturacağının üzerinde duruldu.

Toplantıda konuşan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu pamuk primlerinin 1 dekar alanda 500 kilogram ile sınırlandırılması, bunun daha üzerinde üretim yapan üreticilerin cezalandırılması anlamına geldiğini belirtti.

Başkan Kendirlioğlu, bu sınırlamanın çiftçiler arasında bir infial oluşturduğunu ifade ederek,“Biz şunu söylüyoruz, 300 kilogram alan 300 kiloluk prim alsın, 400 kilogram prim alan 400 kiloluk prim alsın, 500 kilogramlık prim alan 500 kiloluk prim alsın. Ama 550-600 kilogram alanlarda aynı şekilde bu primden faydalansın. Çünkü biz 2018 yılının sezonuna başlarken, primin kiloda 80 kuruş olduğunu ve müstahsil makbuzlarının ilçe ve il tarım müdürlüklerine teslim edildiğinde bunun müstahsil makbuzları karşılığı kadar prim alacağını biz hesap ettik. Yani burada bugün itibarı ile 500 kilogram üst sınırının getirileceğini arkadaşlarımızdan hiç biri bilmiyordu. Bu sınırlama çiftçilerimiz arasında bir infial oluşturdu. Biz bu yaşımıza kadar şunu öğrendik. Devlette devamlılık esastır. Biz devletteki devamlılığı istiyoruz. Yani maç oynanırken, kuralın değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda maç oynanıyor kural değişiyor. Bize deseler ki 2019 sezonunun üst sınırı biz 500 kilogram yaptık. Biz buna göre tedbirli davranırız. Buna göre ekim yaparız, ya da alternatif ürünlere yöneliriz. Çiftçilikte bir hesap kitap işidir. Bizim kazanamayacağımız bir ürünü ekmemizin mantığı yok. Eğer pamukta prim olmazsa bu çiftçi pamuğu ekmez, başka ürünlere yönelir. Pamuk bu Aydın çiftçisinin tansiyonudur. Yani tansiyon nasıl yukarıya çıktığında insanı rahatsız eder, aşağı düştüğünde de rahatsız eder. Pamuk ekiminin aşağıya düşmesi Aydın çiftçisinin tansiyonunu bozar. Neden, çünkü alternatif ürünlere yönlenilir. Alternatif ürünler bol ekildiğinde de para etmez bir sürü sıkıntılar yaşanır. Yani Pamuk priminin verilmeye başlandığı yıldan itibaren böyle bir uygulama hiç yapılmadı. Bu uygulamanın daha önce yani pamuk ekim sezonu başlamadan önce neyin ne şekilde yapılması gerektiğinin ortaya çıkarılması gerekir. 2019 yılının ekimine başladık, ama primin kaç para olacağını bilmiyoruz” diye konuştu.