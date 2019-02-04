Kendirlioğlu, güven tazeledi

Aydın Efeler Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde mevcut Başkan Mehmet Kendirlioğlu 56 delegenin oyunu alarak seçimin galibi oldu.

Divan başkanlığını Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç'in yaptığı Olağan Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Gündem maddelerinin okunup oylanmasının ardından konuşmalara geçildi. Konuşmaların ardından iki listenin yarıştığı seçimde, mavi liste ile seçime giren mevcut Başkan Mehmet Kendirlioğlu 56 delegenin oyun ile seçimi kazanan taraf oldu. Bayram Er'in beyaz listesi ise 27 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Bayram Er, genel kurulda yaptığı konuşmada “Aydın Ziraat Odası'na aday olmasının sebeplerinden bir tanesi çiftçilerimizle delegelerimizle muhtarlarımızla birlikte hareket etmek ve Aydın Ziraat Odası'nı daha yukarılara taşımak için ekibimizle yola çıktık. Yapacaklarımızı kısaca özetlemek istiyorum. Biz Efeler Ziraat Odası olarak göreve geldiğimiz takdirde bir kepçe ve greyder alacağız. İlaç bayisi açıp çiftçilerimizin ürün mahsulleri olduğu zaman ödemelerini ayarlayacağız. En ucuz şekilde toprak tahlili yapacağız. Toplantılarımızı dört duvar arasında değil, iki toplantımızı oda da yapıyorsak, iki toplantımızı mahallerde yapacağız. Yeni bir hizmet binası için çalışma yapacağız” diyerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ise, Aydın'ın, tarım, turizm ve sanayinin bir arada bulunduğu Türkiye'nin en gelişmiş yerlerinden birisi olduğunu ifade ederek, Ülkemizin kalkınmasında önemli bir potansiyele sahiptir. İlimizde var olan sanayinin büyük bir bölümü tarıma dayalıdır. Ticarette tarımsal ürünlerin pazarlanması egemendir. Bu topraklarda hemen hemen her türlü ürünü yetiştirmek mümkündür. Biz çiftçilerin yaşamlarını sürdürebilmesi için ne kadar çok çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ülkenin gıda güvenliğini sağlayan biz çiftçilerin her daim korunması ve desteklenmesi gerekmektedir” dedi.

Kendirlioğlu, Meclis Başkanı Bayram Er'in yaptığı konuşmaya da cevap vererek “Meclis Başkanlığı bu odaların en büyük makamıdır. Meclis Başkanlığının onaylamadığı yönetimin aldığı karar geçerli değildir. Bayram arkadaşımız yapacak olduğu işlerden bahsetti. Odaların asli vazifesi kepçe çalıştırmak greyder çalıştırmak değildir. Ben size söz veriyorum, hangi mahalle kepçe greyder isterse bedava ben göndereceğim. Bizim işimiz bunları çalıştırmak değildir. Bizim odaların asli görevi çiftçiyle siyasi irade arasında hükümet arasında köprüyü sağlamaktır” diye konuştu.

Olağan Genel Kuruldaki seçimden zaferle ayrılan mevcut Başkan Mehmet Kendirlioğlu'nun meclis üyeliği asil listesi, Rıza Posacı, Mehmet Kendirlioğlu, Suat Uğurlu, Ali Fuat Çetin, Hasan Elgün, Ahmet Korkmaz, Şerafettin Yiğitöz, Mustafa Altınok, Mehmet Yıldız, Hacer Erkan, Hasan Can, Enver Savaş, Sabahittin Solak, Mustafa Erdal Çıldır, Muzaffer Ergün, Faik Yıldırım, Halil Aşğın, Mutlu Çatıkkaş, Abdülbaki Altan, Mustafa Özkara, Yalçın Savran isimlerinden oluştu.