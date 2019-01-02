Kendirlioğlu; “Menderes'in kirlenmesi önlenmelidir”

Büyük Menderes Nehri'nin Aydın ve ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığına işaret eden Mehmet Kendirlioğlu, “Aydın Ovası'nın can damarı konumundaki Büyük Menderes Nehri belediyelerin evsel atık suları ve endüstriyel atıkların arıtılmadan su ortamlarına bırakılmaları, tarımda kullanılan doğal ve yapay gübrelerin, zirai mücadele ilaçlarının su ortamına taşınmaları, bor içerikli jeotermal kaynak suların reenjekte edilmeden Büyük Menderes Nehri'ne deşarjı, yan dereler üzerinde bulunan zeytinyağı fabrikası gibi işletmelerin atık sularının Büyük Menderes Nehri'ne verilmesi ile kirlenmektedir. Sulara karışmış olan herhangi bir kirletici madde veya maddeler sulama sularıyla pek çabuk bir şekilde gıda zincirimiz içerisindeki yiyeceklerimizi etkilemekte ve bulaşmalarla veya bu yiyeceklerin bünyesine alınmak suretiyle kullanım sahalarına yayılabilmektedir” diye konuştu.

Yanan çevre kirliliğinin üretimde olduğu kadar insan ve hayvan sağlığı açısından da sıkıntılar oluşturduğuna dikkat çeken Kendirlioğlu, şöyle konuştu: “Diğer yandan, sulardaki kirleticiler toprakların yapısına göre sızmalar şeklinde yeraltı su kaynaklarına da çeşitli yollarla karışabilme imkanına sahiptir ve böylesi sular insan ve hayvan sağlığı bakımından potansiyel tehlike ortamı oluşturmaktadır. En büyük su kaynağımız olan Büyük Menderes Nehrinin suyunu dolayısıyla topraklarımızı, çevremizi kirleten bu odakların, yaptırımlarla engellenmesi gerekmektedir”