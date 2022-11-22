Kendisi Van'da Dersi Aydın'da

Aydın'da faaliyete başlayan ‘Bi Ders Anlatımı' dijital eğitim platformu ile Türkiye'nin dijital eğitim eğitimdeki merkezi adeta Aydın oldu. Eğitimine Aydın'da devam ederken, babasının tayini dolayısıyla Van'a yerleşen Bade Uluçamlıbel, Aydın'a bin 731 kilometre mesafede olmasına rağmen derslerine ‘Bi Ders Anlatımı' adlı dijital eğitim platformu sayesinde Aydın'da alıyor.

Ülkenin bir ucundan diğer ucuna gitmesine rağmen yüzlerce kilometre uzaktan eğitimini sürdüren Bade Uluçamlıbel, kurs sayesinde öğretmen değişikliği yapmadan evinden aldığı canlı dersler başarısını sürdürdüğünü söyledi.

Aydın'da yaklaşık 5 yıl önce planlaması yapılıp alt yapı çalışmaları tamamlanarak geçen yıl faaliyete başlayan ‘Bi Ders Anlatımı' adlı sistem ile eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten sistemin kurucularından eğitimci Mustafa Kavaklı, dijitalleşen dünyada artık mekan mefhumunu ortadan kaldırdıklarını kaydetti. Merkezi Aydın'da bulunan, internet erişiminin olduğu Kutuplarda bile öğrencilerin faydalanabileceği bu sistem ile öğrencilerin derslerinden geri kalmadığını belirten Kavaklı, “Bade, Aydın'da öğrenim görüyordu. Babasının tayini çıkınca Van'a taşındılar. Eskiden evlerinden dershaneye gelerek kurs alıyordu. Şimdi salondan çalışma odasına geçerek derslerine devam ediyor” dedi.

“24 saat aktif bir sistem ile hizmet veriyoruz”

Koronavirüs pandemisinin ardından dünya düzenin değiştiğini ve değişime ayak uyduranların başarılı olabildiği bir sistemin geldiğini belirten Mustafa Kavaklı, “Ekibimizle birlikte öyle bir sistem kurduk ki, binlerce kilometre uzakta olsa bile bizimle online ders yapan öğrencinin mouse hareketlerini bile takip edebiliyoruz. Öğrenci ve öğretmen fiziken uzakta olsa bile internet nimeti sayesinde karşı karşıya ve sınıf ortamında gibi hizmet verebiliyoruz. Bunun yanı sıra tüm anlatımlar öğrencilerimize verdiğimiz şifre sayesinde, öğrenci uygun olduğu her an tekrar izlenebiliyor. Bu işlem için de düşük hızlı olsa bile basit bir internet bağlantısı yeterli oluyor” dedi.

Konya ve Aydın'dan sonra öğrenim hayatına Van'da devam ettiğini söyleyen Bade Uluçamlıbel, ‘Okulumda kaliteli eğitim alıyorum, farklı bir bakış açısı ile derslerime takviye olması için Bi Ders Anlatımı Dijital Eğitim Platformunu tercih ettik. Kendimi de yormadan evimde katılabildiğim dersler sayesinde konforlu bir eğitim alabildiğime inanıyorum. Benimle yakın ilgilenen Bİ Ders Anlatımı Eğitim Platformu öğretmenlerime teşekkür ediyorum' dedi.