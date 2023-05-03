Kendisinden haber alınamayan şahıs yer yerde aranıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde ikamet eden ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Kadir Özkan isimli şahıs her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Kadir Özkan geçtiğimiz günlerde ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Çocuklarına ulaşmak için her yolu deneyen ancak ulaşamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp şahsı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Özkan'ın endişeli ailesi, Kadir Özkan'ı gören yada yerini bilen vatandaşların durumu polis ekiplerine veya 0532 407 62 49 numaralı telefona bildirmesini istedi.