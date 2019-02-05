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Kent09, yeni yaşını düzenlediği gece ile kutladı

Aydın’da geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan Kent09 İnternet Haber Sitesi’nin 2.

Aydın'da geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan Kent09 İnternet Haber Sitesi'nin 2. yılı dolayısıyla kutlama yapıldı. Oldukça renkli bir program hazırlayan Kent09'un sahibi Cemil Ağırbaşer'i sevenleri yaş gününde yalnız bırakmadı.


Işıklı Mahallesi'nde ki bir mekanda düzenlenen geceye Asmin Medya Kent09 çalışanlarının yanı sıra gazeteciler, işadamları ve siyasiler katıldı. Asmin Medya Kent09 internet haber sitesinin imtiyaz sahibi Cemil Ağırbaşer açılışta yaptığı konuşmada kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek “Bu geceyi gazeteci arkadaşlarım, dostlarımla birlikte heyecanımı paylaşmak adına düzenlik. Aydın'a geleli iki yıl oldu. Benim burada olmama sebep olan kişi Aydın Gazeteciler Cemiyet Başkanı Semra Şener'dir. Tüm dostlarıma beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yerel sanatçıların sahne aldığı geceye katılanlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Gece Kent09'un yaş günü pastasının kesilmesi ile son buldu.

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