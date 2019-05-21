Kervansaray'da klasik otomobil, motosiklet ve antika soba sergisi açıldı

Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı koleksiyonerler Öğül ve Meral Orhan'ın Klasik Otomobil ve Motosiklet ile Antika Soba sergilerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Orhan çiftinin uzun yıllardır biriktirdiği antika soba, klasik otomobil ve motosikletler Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen sergi açılışına katılan vatandaşların yoğun beğenisini aldı.

Öğül Orhan ve Meral Orhan'ın “Antika Soba” ile “Klasik Otomobil ve Motosiklet” sergisi Kervansaray'da düzenlenen bir kokteylle açıldı. Sergi açılışına çok sayıda Kuşadalı ile birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Aziz Bostan, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Sergi açılışında konuşan koleksiyoner Öğül Orhan, koleksiyonlarını Kuşadası'nda sergilemekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Koleksiyonerliğin büyük emek gerektiğini belirten Öğül Orhan “Bu iş her şeyden önce büyük bir tutku gerektirir. Biz uzun yıllardır büyük bir merakla koleksiyonlarımızı oluşturuyoruz. Çok emek harcadık, fakat ortaya sergilenecek bir koleksiyon çıkarttığımızı düşünüyorum” dedi.

Öğül Orhan'ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, iyi bir koleksiyoner olmak için büyük emek ve mesai harcamak gerektiğini belirterek Öğül ve Meral Orhan'ın bu işi çok iyi yaptıklarını kaydetti. Öğül ve Meral Orhan'ın koleksiyonlarını Kuşadası'nda sergilemekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ömer Günel “Öğül ağabeyle uzun yıllardır tanışıyoruz. İşini nasıl bir titizlikte yaptığına bire bir şahidim. Meral hanım da aynı şekilde bu işi büyük bir merakla yapar. Kendilerine davetimizi kırmayıp koleksiyonlarını Kervansaray'da sergiledikleri için teşekkür ederim” dedi.

Öğül ve Meral Orhan'ın “Antika Soba” ile “Klasik Otomobil ve Motosiklet” sergisi 10 Haziran tarihine kadar Kervansaray'da görülebilir.