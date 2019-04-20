Kervansaray'da yöresel el sanatları stantları

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kuşadası Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan Yöresel El Sanatları Stantları'na ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası Halk Eğitim Merkezi ve Kuşadası'nda bulunan bir takım sivil toplum kurulunun iş birliği ile hazırlanan, iki gün boyunca açık kalacak olan “Yöresel El Sanatları Stantları” ilk gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Çeşitli el işi eserlerin satışa sunulduğu Yöresel El Sanatları Stantları'nın açılışına çok sayıda Kuşadalı vatandaşla birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş şehri Marl'ın Belediye Başkanı Werner Arndt, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Süvari, Yusuf Atak, Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve Türkiye Genç İş İnsanları Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Erhan Özmen katıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ve Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari etkinlik alanını dolaşarak stant sahiplerine bol kazançlar diledi.

Açılışın ardından Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından klasik batı müziğinin seçkin eserlerinin icra edildiği bir konser düzenlendi.