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KESK'ten Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendika yöneticileri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendika yöneticileri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Yapı-Yol-Sen Genel Başkanı Nihat Bayram, Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası MYK üyesi Celalettin Çakmak, Büro Emekçileri Sendikası MYK üyesi Aziz Özkan, Tarım-Orkam Sen MYK üyesi Zeki Oymak, Haber Sen MYK üyesi Yaşar Polat ve KESK Aydın Şubeler platformu başkan ve üyeleri hazır bulundu.


Ziyarette KESK üyesi sendika yöneticileri ortaya koyduğu başarılı çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise, sendika yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

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