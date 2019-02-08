KESO yönetimi birinci yılını kutladı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda (KESO) geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerini kazanan yönetimin birinci yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

6 Şubat 2018'de mazbatasını alarak göreve başlayan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım ve yönetimi pasta keserek görev süresinin birinci yılını kutladı.

Geçen bir yılı değerlendiren Çalım, “Öncelikle esnaf dostlarımıza teşekkür ederim. Bir yıl önce bizi layık görüp göreve getirmişlerdi. Öncelik hedefimiz esnafımızın yararına onlara kolaylık sağlayacak hizmetler yapmak oldu. Esnafımıza birçok alanda indirim sağlayan KESO Kartı hizmete soktuk. Esnaflarımızın çocuklarına ücretsiz eğitim kursları veriyoruz. Sektör fuarlarına yoğun katılım sağlıyoruz. Bir yıl içinde odamızı teknoloji açısından standartların üstüne çıkardık. Oluşturduğumuz Ar-Ge birimi ile esnaflarımız isteklerini toparlayıp hayata geçirmek üzere planlamalar yapıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda hem esnafımıza hem de ilçemize katkı sağlayacak projeler olacaktır” dedi.