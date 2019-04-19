KESO'nun ‘Kentler Çocuklarındır' etkinliği memnuniyet verdi

ve 5. sınıf öğrencilerinden oluşan 100 çocuk için “Kentler Çocuklarındır” gezisi düzenledi.

Soğucak, Kirazlı, Yaylaköy, ve Yeniköy'deki okullarımızda okuyan 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden oluşan 100 kişilik öğrenci topluluğu kentimizin İkioluklu Mahallesi, KUAKMER Müze Evi, Kale Kapısı, migro minyatür müzesi ve Kervansaray gibi kentin hafızasında yer almış yer ve anıtları Profesyonel Turist Rehberler eşliğinde güzel bir gün geçirdiler.

Keso yönetim kurulu başkanı Ahmet Çalım “Gözlemlerimize göre çocuklarımız bu kültür gezisinden oldukça memnun ayrıldılar. Okullardan gelen talepler üzerine bu tür organizasyonlarımızı yıl içerisinde birkaç kez daha tekrar edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.