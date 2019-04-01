Kestane konulu projeleri ile finale kaldılar

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada kestane konulu projeleri ile finale katılmaya hak kazandılar.

TÜBİTAK 2019 Yılı 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Bölge yarışmalarında Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi 3 proje ile dereceye girdi. Danışman Öğretmen Berrin Güngör Sola ve öğrenciler Edibe Duru Önder ile Ayşe Damla Önal tarından hazırlanan “Kestane Üretiminde Türkiye Şampiyonu Olan Aydın İli Bu Konuda Yeterince Tanınıyor Mu?” konulu proje ile bölge birincisi olarak Ankara' da yapılacak olan final yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

İzmir Bölge Yarışmasında dereceye giren projeleri hazırlayan öğrenci ve öğretmenlere ödüllerini veren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek, öğrencilere başarılar diledi.