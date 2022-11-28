Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı

Aydın'da yaklaşık 2 ay önce zahmetli bir işçilikle kuyularda depolanan kestaneler olgunlaşma sürecini tamamladı. Tarladan sofralara yolculuğu başlayan kestane üreticinin yüzünü güldürürken, Aydın dağlarında üreticiler önemli bir ihraç ürünü olan kestane ile adeta dolar basmaya başladı.

Kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yaklaşık yarısını karşılayan Aydın'da, Ekim ayı içerisinde ağaçlardan toplanarak kuyulara doldurulan kestanelerin, konuldukları yerlerden çıkarılarak kozaklarından çıkarılarak işletmelere gönderilmeye başlandı. Aydın ve İzmir'de rakımı 650 metrenin üzerinde olan dağlarda hasat edilerek kuyulara bırakılan binlerce ton kestanenin olgunlaşması ile kış aylarının vazgeçilmez lezzetinin sofralara yolculuğu başladı.

Eskiden elle ayıklanan ve aylarca süren ayıklama işlemleri makineleşme sayesinde artık kısa sürede tamamlanıyor. Kestane üretimin çok fazla olduğu Aydın'ın dağ köylerinde traktöre bağlanan kestane dövme makinesiyle yapılan işlemler sonucu kestaneler dikenli kozaklarından ayıklanıp çuvallanıyor. Ebat ve cinsine göre ayrılan kestanelerin bir kısmı iç piyasada tüketilirken, önemli bir kısmı da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.

Enflasyona rağmen üreticiler halinden memnun

Oldukça tonajlı bir ürün olmasına karşın fiyatları yüz güldüren kestanenin çok bereketli bir ürün olduğunu ve hiç pazar sorunu yaşamadıklarını belirten Köşk Cumayanı köyü üreticilerinden Hayrullah Sarı, “Enflasyona rağmen fiyatlar iyi. Allah bereket versin. Durumlar iyi. Eskiden biz bu ürünü elimizle ayıklıyorduk. Teknoloji sayesinde işlerimiz kolaylaştı. Bu ürün genellikle Avrupa'ya gidiyor” dedi.

Kuraklık rekolteyi etkiledi

Yaz döneminde yağışların azalmasına bağlı olarak rekoltede düşüş yaşandığını belirten üreticiler, her şeye rağmen memnun olduklarını belirterek, “Eskiden yaz dönemi yağışlar iyi oluyordu. Kuraklık artınca ağaçlar kurumaya başladı. Buna bağlı olarak rekolte düştü. Eski yağışlar olsa bu memleketin kestanesi tükenmez” diye konuştular.