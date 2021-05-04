Kıbrıs Gazisi vasiyeti üzerine Koçarlı'da sonsuzluğa uğurlandı

İstanbul'da 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Lütfi Aktaş, askeri törenle memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Yeniköy Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Gazi Lütfi Aktaş'ın cenaze namazını İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci kıldırdı. Aktaş kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa defnedildi. 15 yıldır iki çocuğunun bulunduğu İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Gazi Aktaş'ın vefatı nedeniyle taziyede bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Merhum Gazimizin vasiyeti yerine getirilmiş oldu. Cenab-ı Allah'tan Merhuma rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığıyla sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle İstanbul'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Lütfi Aktaş'ın vasiyeti üzerine Yeniköy Mahallesi meydanında düzenlenen cenaze törenine, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile Koçarlı İlçe Jandarma Komutanı Arifcan Azizo, ailesi ve yakınları katıldı.