Kıbrıs Gazisi vefat etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Tahsin Öztürk vefat etti. Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Öztürk'ün vefatı başta ailesi olmak üzere şehit aileleri, gazi arkadaşları ve Kuşadası'nı yasa boğdu.

Bir süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk, tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde önceki akşam yaşam mücadelesini kaybetti. Kuşadası Hatice Hanım Camiinde kılınan ikindi namazından sonra askeri törenle Asri Mezarlıkta toprağa verilen Öztürk'ün cenazesine Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.