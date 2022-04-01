Kıbrıs Gazisi Yardım son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan ve hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Osman Yardım son yolculuğuna uğurlandı.

Koçarlı'nın Çallı Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Osman Yardım hayatını kaybetti. Yardım'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken Yardım için öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene; Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, ASAL Bölge Başkanı ve Aydın Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Koçarlı Belediye Başkan Vekili Memduh Bircan, Yardım'ın ailesi ve sevenlerini katıldı. Yardım'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının arından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Tören sonunda Garnizon Komutanı Armağan gazinin yakınlarına baş sağlığı dileyerek tabutun üzerine örtülü olan Türk Bayrağı'nı aileye takdim etti.