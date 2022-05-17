Kickboks Açık Dünya Kupası'na Aydınlı sporcular damga vurdu

Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na girecek olan sporcuların belirleneceği üç ayaktan ikincisi olan 'Kickboks Açık Dünya Kupası' 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşirken, Aydınlı sporcular şampiyonada önemli başarılar elde ederek, kupaya damga vurdu.

55 ülke 3200 sporcunun katıldığı ve 10 ringin kurulduğu şampiyona zorlu maçlara ev sahipliği yaptı. Efeler Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Delikurt Dövüş Sanatları Spor Kulübü Sporcularından Elif Hayriye Yılmaz 56 Kg Genç Bayan K1 Kategorisinde, Fadime Özkan da 48 Kg Genç Bayan kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın ve kupanın sahibi oldular. Rabianur Uslu da 65 Kg Büyük Bayan K1 Kategorisinde zorlu final maçının kaybederek ikinci oldu. Büyük Bayan 56 Kg K1 kategoriden Nefise Atalay ve 60 Kg Büyük Bayan K1 kategorisinden Fadime Atalay da çeyrek finalde müsabakaya veda etti.

"Başkan Atay'a minnettarız"

Sporcuların Antrenörleri Murat Kaya yaptığı açıklamada, "Bu şampiyona ekonomik olarak sporculara çok fazla yük yükleyen fakat milli takıma girebilmek adına katılımın zorunlu olduğu bir şampiyonaydı. 55 Euro katılım ücreti olduğu ve Euro üzerinden satılan malzemeleri kullanmanın zorunlu olduğu bir şampiyonaydı. Sporcularım ekonomik olarak bu masraflara yetişemeyecekleri için katılıp katılmama konusunda çok kararsızdık. Fakat Efeler Belediyesi sağ olsun yardımımıza koştu. Bize verdiği destek sayesinde sporcularımız maça katılabilirler ve çok çalıştıkları emek harcadıkları altın madalya ve kupayı ilimize kazandırdılar. Sporcularımız, velilerimiz ve kulübümüz Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a minnettarız. Herkes adına sporcuların babası Fatih başkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca destekleri için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikcioğlu'na ve personeline, Aydın İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz. İnşallah Haziran ayında yapılacak olan turnuvanın üçüncü ayağı Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda da şampiyon olup Dünya Şampiyonası'na katılacağız" dedi.