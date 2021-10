Kılıçdaroğlu: “Genç kardeşlerimizin hayalleri hedeflerimiz olacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları İl Başkanları'nın “Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar” başlığı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlediği programda konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Genç kardeşlerimizin hayalleri hedefimiz olacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'nın Kuşadası ilçesinde “Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar” başlıklı toplantısına katıldı. Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve diğer ilçe belediye başkanları da yer aldı.

“Kadın için zor diye bir şey yoktur”

81 ilin kadın kolları başkanları ile görüşmekten mutlu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kadın için zor diye bir şey yoktur. Kafasına koyduğu anda bütün zorlukları aşar. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel hayallerden söz etti. Gençlerin hayallerinden bahsetti. Genç kardeşlerimizin hayalleri hedefimiz olacak. Onların hayallerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. 100 bin kadın üye hedefi var. Başkanım bunu bir kenara yazdım. Kadınlar örgütlü mücadele vermek istiyorsa mücadele vermeliler. Mücadele edilerek alınan hak kimsenin elinden alınmaz. Cumhuriyet Halk Partisi de ne kadar çok kadın üye kazanırsa bizim onlar için düşlediğimiz hayallerimizi güçlü kılarız. Sayın başkan hiç üye yapamazsanız dahi bu hayalleri gerçekleştirmek için sonuna kadar mücadele edeceğim. Üye sayısı artmalı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun açıklaması gayet güzel. Kadın kooperatiflerimize destek veriyor. Daha da artmalı. Örgütleniyorlar, yapıyorlar, ancak pazarlamada zorluk çekiyorlar. Aydın'da, İzmir'de, Mersin'de belediyelerimiz alım garantisi veriyor. Kadına yönelik şiddet artıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni dostlarımızla iktidar olduğumuzda ilk hafta yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadına yönelik şiddetin karşısında tam duracağız” dedi.

“Asgari ücretten vergi almayacağız”

İktidar olduklarında asgari ücretten vergi almayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Vergi diyeceksen beşli çete orada. Kadın istihdamını özendireceğiz. Kadınlar çalışacak. Kadın işsizliği şu an yüzde 34. Çift diplomalı, üniversiteli iş bulamıyor. Bu ayıba son vereceğiz. Başka bir acı tablo var. Büyükşehirlerde merdiven altı atölyelerde sigortasız çalışan kadınlar. Kayıt dışı çalışma ile mücadele edeceğiz. Zamanı gelince de emekli olması lazım. Her alanda kadınlar kamu yönetiminde yönetici olarak çalışmalı. Dolayısıyla üniversite bittiğinde kamuda görev aldığınızda önünüz kadın olduğu için kesilmemeli. Gittiğiniz her yerde söyleyin. Belediye başkanlarımızın görev yaptığı tüm kentlerde kreş açıyoruz. Kadınlar güven içinde çalışmalarını sürdürmeli ve güven içinde çocuğunu bırakmalı. Bizim belediyelerimiz bunları yapıyor ve verdiğim ilk talimat ta yoksul mahallelerde kreş açmaktı” diye konuştu.

“Sosyal kimlik üzerinden siyaset yapıyoruz”

Siyaseti yaşam tarzı, inanç, mezhep üzerinden yapmadıklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, “Sosyal kimlik üzerinden siyaset yapıyoruz. Ve her sosyal kimliğin sorunları var ve o sorunlara çözmeye talibiz. Siyasetimizi sosyal kimlik üzerinden yapacağız. CHP iktidarında mülakat kalkacak ve KPSS'de kim başarılı olursa hak ettiği yere atanacak. KPSS tek sınav olacak. Kim kazanırsa ataması yapılacak. Yerel yönetim için de aynı sistemi getireceğiz. Mülakata giren kişi niye bizim partiye üye olmadın diye elenmeyecek. Mevsimlik işçi kadınlar. Çocukları okula gidemiyor. Oturdukları yerde banyo, tuvaletleri bile yok. Bizim dışımızda bunları düşünen de yok. Biz halkın partisiyiz. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Belediyelerimizin olduğu yerde çocuklarının eğitimi neyse destek vereceğiz, altyapı desteği vereceğiz. İktidar olduğumuzda ülke genelinde yapacağız” açıklamasında bulundu.

“Kimse açta açıkta kalmayacak”

Kendi iktidarları döneminde kimsenin açta açıkta kalmayacağını da belirten Kılıçdaroğlu, “Bu devlet sosyal devlettir diyecekler. Bunu yapan da sadece CHP'dir. Onların kabahati yok. Onları buraya getirenlerin kabahati var. Bizim kitabımızda ırkçılık yoktur. Ama o insanları çok acımasız koşullarda emeklerinin sömürülmesine izin vermeyiz. Gittiğinizde her yerde söyleyin iktidar olduğumuzda en geç 2 yılda Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla göndereceğiz. Suriyelileri konuştuk. Nasıl göndereceksiniz bizi. İlişkilerimizi düzelteceğiz Büyükelçilikler açacağız. Gittikleri yerlerde Avrupa Birliği fonları ile yolları, kreşlerini yapacağız. Kendi ülkelerinde can ve mal güvenliği olması lazım. Ve bunun da sözleşmesini imzalayacağız. Bunların çalışması lazım. İş insanlarımıza gidin Suriye'de fabrika kurun, sizden vergi almayacağız, parayı ülkenize getirin bu kadar. Bunu anlattığımda Suriyeliler dedi ki biz kendi toprağımıza dönelim. Zorla yaka paça tutup oraya atmıyoruz. İnsani koşullarda kendi ülkelerine göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu , “KHK mağdurları var. Savcılık takipsizlik vermiş, beraat almış, hakkında soruşturma açılmamış kişileri görevine iade edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.