Kime niyet, kime kısmet

Aydın'ın pek çok köyünde olduğu gibi Efeler İlçe merkezine bağlı Işıklı Mahallesi'ndeki futbol sahası, gençlerden ilgi görmeyince ineklere kaldı. Futbol sahasını otlamak için dolduran inekler renkli görüntüler oluşturdu.

Tarım ve hayvancılığın oldukça yoğun olduğu köyde TÜİK verilerine göre 2013 yılından 2018 yılına kadar 2750 kişi yaşamını sürdürürken, Kredi Yurtlar Kurumu'nun bölgede kurduğu yurtlarla birlikte köyün nüfus 2021 yılında 5 bin 957'ye ulaştı. 4 bin 161'i kadın bin 796'sı erkek olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı köyde spor yapan genç kalmayınca, bir zamanlar çekişmeli maçların yaşandığı futbol sahası adeta otlak haline geldi. Atıl duruma düşen sahadan köyün gençleri faydalanmayınca bu defa inekler faydalanmaya başladı.

Işıklı Köyü'ndekine benzer durumun civardaki pek çok köyde yaşandığını belirten yöre sakinleri, genç neslin dijital oyun ve oyuncaklara adeta bağımlı hale geldiğini belirterek futbol oynayan genç sayısının bile azaldığını belirttiler.