Kimse bilmese de onlar da büyük fedakarlıkla çalışıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için definlerde önlemler en üst düzeyde tutuluyor. Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü personeli, korona virüs nedeniyle vefat eden vatandaşları koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre defnediyor.

Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 13 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını, hastalarla temas halinde olan herkesi tehdit ediyor. Sağlık personeli kadar büyük bir özveri ile çalışan mezarlık personeli de en büyük risk grubunda yer alıyor. Korona virüs hastası kişilerin vefatından sonra cenazelerini son yolculuğuna uğurlayan mezarlık personeli, maske, mesafe ve hijyen kurallarına ek önlemler alıyor. Sosyal mesafe gözetilerek cenaze namazları olabildiğince az kişi ile kılınıyor. Koruyucu tulumları ve tek kullanımlık çeşitli koruyucu ekipmanları ile cenazeleri defneden personeller korona virüse karşı son derece dikkatli davranıyor. Her cenazenin ardından araç ve personel başta olmak üzere tüm alanlar dezenfekte ediliyor.

“Cenazeler büyük bir hijyen ortamında defin ediliyor”

Korona virüslü cenazelerin defin işlemlerinin çok dikkatli bir şekilde yapıldığını ifade eden Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Dr. Eralp Atay, “Hayatta doğmak nasıl bir kabul ise, ölmek de aynı şekilde bir kabul. Bu yaşadığımız bir gerçek. Ama bizim korona virüs dışında cenazelerimiz de var. Hepsine aynı özeni gösteriyoruz. Ama korona virüsten de hem kendimizi hem de vatandaşlarımızı korumak için üstün çaba sarf ediyoruz. Genelgeler doğrultusunda vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Onlara da nelere uymaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Personelimize de bu konuda Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk aylardan itibaren gerekli eğitim çalışmalarını verdik. Arkadaşlarımız da bu konuda çok hassas davranıyorlar. Efeler ilçemizde 83 mahallede 300 bin nüfus ve 120 mezarlığımız var. İlçemiz çok geniş bir alana yayılmış durumda. Bu alan içerisinde arkadaşlarımız hem kendilerini koruyup hijyenlerini sağlayarak, hem de genelgelere uyarak cenaze defin işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Özellikle Korona virüslü cenaze işlemleri yıkanmasından, defin işlemlerine kadar büyük bir hijyen ortamında gerçekleştiriliyor. Çünkü arkadaşlarımız her gün bu işlemleri yaptıkları için bizim personelimizin bununla ilgili özellikle kendini de koruması gerekiyor. Arkadaşlarımız sahada çok özverili bir çalışma yürütüyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım en kısa zamanda bu Korona virüslü günlerden kurtuluruz” diyerek vatandaşların maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

Korona virüs nedeniyle daha dikkatli olduklarını belirten Efeler Belediyesi gassallarından Pınar Özer, cenazeleri yıkayıp son yolculuklarına uğurladıklarını belirterek, "Bu korona virüs döneminde elimizdeki bütün materyalleri kullanarak, kendi önlemlerimizi alıp cenazeyi dini vecibelere uygun bir şekilde yıkayıp define hazırlıyoruz. Koruyucu ekipman olarak, tulum, önlük, eldiven, maske, çizme ve gözlük kullanıyoruz. Korona virüslü cenaze bizim için önemli. Bulaşıcı rahatsızlığı olduğu için kendimi korumak adına önemleri alıyorum. Bizim için tüm cenazeler aynı, her türlü işlemleri diğerleri ile aynı şekilde yapılıyor. Yıkama işleminde de hiçbir tereddüttüm yok. Çünkü her cenazeden sonra her yer dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor. Kendi kişisel dezenfekte işlemlerimizi yapıyoruz. Üzerimizdeki tüm giyişiler atılıyor ve yeni giyiyoruz” diye konuştu.