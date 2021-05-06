Kimse ne olduğunu anlayamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "tehlikeli araç kullanma" ihbarı üzerine harekete geçen trafik ekipleri, aracı hastane yakınında yolun ortasına park edilmiş vaziyette bulduklarında şaşkına döndü. Minibüste kanlar içinde baygın şekilde bir kişiyi bulan ekipler sağlık ekiplerinden destek istedi. Araçta bulunan diğer kişinin ise baygın haldeki diğer şahsı araç içerisinde bırakarak yaya olarak hastaneye gittiği öğrenilirken, olayın aslının şahısların ifadelerin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olay, Nazilli Devlet Hastanesi yakınında 75. Yıl Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri, tehlikeli araç kullanma ihbarı üzerine 35 KD 5680 plakalı minibüsü takibe aldı. Denizli istikametinden Nazilli istikametine doğru hareket halinde olan ve ilçeye yaklaşık 20 kilometre mesafede iken ‘tehlikeli araç kullanılıyor' ihbarı düşen minibüs Nazilli Merkez 75. Yıl Bulvarı üzerinde yolun orta yerinde park halinde bulundu. Ekipler yaptıkları incelemede minibüsün şoför koltuğunda oturan bilinci kayıp şekilde kanlar içerisinde yaralı H.Ş.'yi buldu. Sağlık ve Asayiş ekiplerini olay yerine çağıran trafik ekipleri Nazilli Devlet Hastanesi'ne ise aynı araçtan bir yaralının yürüyerek geldiği ihbarı üzerine olayla ilgisi olduğu belirlenen diğer şahsı da takibe aldı. Yaya olarak yaklaşık 300 metre mesafedeki hastaneye yürüyerek giden A.Ö. ile araç içerisinde baygın halde bulunan H.Ş.'nin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Şahısların tedavileri sonrası alınacak olan ifadeleri neticesinde, yapılacak olan incelemenin ardından olayın netleşeceği belirtildi.