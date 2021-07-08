Kimsenin kıymetini bilmediği turunç bitkisinden dezenfektan üretildi

Aydın'da bugüne kadar sadece görsel güzelliği gölgesi için kullanılan ve binlerce ton meyvesi çöpe giden turunç meyvesinden dezenfektan üretildi. Özellikle yazın sıcaklarda haşerelerden dolayı ciddi sıkıntı yaşayan hayvanları ve hayvancılık sektörünü sevindiren bu buluşun sadece Türkiye'de değil Türk Cumhuriyetleri'ndeki hayvancılık işletmelerinde kullanılacağı belirtildi.

HBX AR-GE (BAP)Proje Merkezi tarafından ADÜ Teknokent içerisinde incelemeye alınan turunç meyvesi ve yaprağı tüm mikroplara karşı çok güçlü bir antiseptik özelliği olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bu konuda yapılan çalışmalar kapsamında üretilen dezenfektanlar Aydın'daki çeşitli ahırlarda uygulandı. Uygulama sonucu ahır ve hayvanlara haşerelerin yaklaşmadığını belirten HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, “Hayvancılık sektörünün en önemli sıkıntılarının başında haşere ve hastalıklar gelir. Özellikle yaz sıcaklarında haşere ve sinekler dolayısıyla hayvanlar ciddi kilo kaybının yanı sıra birçok hastalığa maruz kalır. Bu yeni çalışmamızda ahırları ve özellikle hayvanları hastalık ve hastalıkları yayan haşerelerden korumayı amaçladık. Denemelerimiz başarılı sonuçlar verdi. Bu çalışma sayesinde turunç da hak ettiği değeri kazanmış olacak” dedi.

Başta sağlık olmak üzere son yıllarda tarım, hayvancılık ve çevre üzerinde de etkili spesifik ve stratejik patentli buluşlara imza atan Karya Farma HBX AR-GE daha önce geliştirdiği HBX-2371 ile turunç projesini bir araya getirmeyi başardığını açıkladı. HBX-TR13(2020/21563)Geniş spektrumlu ve spesifik doğal dezenfektanı olarak Türki Cumhuriyetleri başta olmak üzere Hayvancılık alanında önemli bir eksikliği gidermek üzere hayata geçirdiklerini kaydeden Başlık, kümes hayvanları da dahil olmak üzere doğal turunç etken maddesi ile geliştirilen doğal dezenfektan ile hayvanlara haşere yaklaşmadığını belirtti.

Bu sistemle stresten uzak tutulan hayvanların verimliliğinin de arttığını kaydeden Hakan Başlık, “Çevreci yenilikçi buluşumuz, genel olarak sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerine yönelik ve bünyesinde herhangi bir kimyasal bileşen içermeyen başta turunç meyvesi olmak üzere tamamen doğal bileşenlerden elde edilen bir dezenfektan solüsyonu (HBX-TR13) ile ilgilidir. Buluşumuzda birçok antimikrobiyal özelliğe sahip bileşen içermektedir. İl genelinde hiçbir şekilde bugüne kadar değerlendirilmeyen Turunç ağaçları ve meyvesi başta Türki Cumhuriyetleri olmak üzere ihtiyacı olan tüm sektörlere akılcı çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.