Kimsesiz ve engelli çocuklar Yavuzlar İnşaat ile 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Aydın'da resmi tören ve kutlamaların yanında çeşitli kurum ve kuruluşlarca da kutlandı.

Aydın'da faaliyet Gösteren Yavuzlar İnşaat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sultanhisar Atça Mahallesi'nde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kimsesiz ve engelli çocuklara bayram sevinci yaşattı. Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bu günde doyasıya bayram sevinci yaşayan ve özel hediyeler alan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde Adanan Menderes Stadyumu, okullarda ve Kent Meydanı'ndaki kutlamaların yanı sıra Yavuzlar İnşaat tarafından Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çocuklar için ayrı bir kutlama gerçekleştirildi. Görüntü ve ses kaydı yapılmasının yasak olduğu mekanda gerçekleştirilen kutlamalarda Yavuzlar İnşaat'ın görevlileri tarafından bakımevinde kalan çocukların bayramları tek tek kutlandı. Tüm çocuklara özel hediyelerin verildiği etkinlikte çocukların bayramını kutlamak için bakımevine gelen Yavuzlar İnşaat çalışanları çocukları tek tek giydirip onlarla yakın ilişki kurup sevinçlerini paylaştı.

Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu, İcra ve Uygulama Üyesi Tevfik Yavuz, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu günde tüm çocukların mutlu olması için böyle bir program düzenlediklerini belirterek, “Çocukların mutluluğu bizleri de çok mutlu etti. Her nerde olursa olsun geleceğimizin teminatı çocuklarımıza dokunup sahip çıkmamız gerekiyor. Dışarıdaki çocuklarımız belki de bayramlarını yaşadı, ama biz bakımevindeki çocuklarımızın da bayramını daha güzel yaşayabilmesi için böyle bir organizasyon yaptık” diyerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.