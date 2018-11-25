Kimyasaldan etkilenen oğul öldü, baba son anda kurtarıldı

Aydın'ın Çine ilçesi Sanayi Sitesi'nde sıcak demircilik yapan ve kestiği varilin içinden kimyasalın akması sonrası zehirlenen Mehmet Cesur (31), yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Çine ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde sıcak demircilik yapan Mehmet Cesur, içinde kimyasal madde bulunan bir varili kesti. Bunun üzerine kimyasal madde demirci Mehmet Cesur'u zehirledi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Demirci'nin özellikle solunum yollarının kimyasal maddeden dolayı zarar gördüğü tespit edildi. ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cesur, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

31 yaşındaki demirci ustasının vefatı yakınlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan aynı olayda Cesur'un babasının da zehirlendiği, 2 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olduğu öğrenildi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Cesur'un, Çine'nin Akçova Mahallesi'nde yaşadığı, evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.