İhlas Haber Ajansı

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Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangına müdahale sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanında çıkan yangına müdahale devam ederken, alevlenmenin olmadığı yangında yoğun duman müdahaleyi zorlaştırıyor.

Aydın'ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanında çıkan yangına müdahale devam ederken, alevlenmenin olmadığı yangında yoğun duman müdahaleyi zorlaştırıyor.


Edinilen bilgiye göre, Söke organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atık kağıtların bulunduğu alanda alevlenmenin olmadığı, atıkların iç kısmından yoğun duman çıktığı öğrenildi.

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