Kirazlı Mahallesi'nin doğal yapısı korunacak

Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Nihat Fırat ve üyelerle bir araya gelen Ethem Kerim, Kirazlı Mahallesi'nin doğal yapısının korunması için yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi yöneticileri ve birim müdürleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek kentte yaşama geçirilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim, Kuşadası'nda ekolojik tarımın yoğun olarak yapıldığı Kirazlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Nihat Fırat ve üyelerle toplantı yapan Ethem Kerim, Türkiye'nin ilk eko köy pazarının da kurulduğu Kirazlı Mahallesi'nde doğal yapının korunması, yapılaşmanın kontrol edilmesi ile tarımsal üretim ve sulama konularında istişarede bulundu.

Kirazlı Mahallesi'nin Kuşadası için çok önemli olduğuna dikkat çeken Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim, “Geçen yıl belediye meclisinde Kirazlı Mahallesi'nin özgün mimari dokusunu korumak ve yaşatmak amacıyla inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme kullanılmasını zorunlu hale getirdik. Kuşadası Belediyesi olarak Kirazlı Mahallesi'nin doğal ve mimari dokusunun korunması ile ekolojik tarımın sürdürülebilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapacağız” diye konuştu.