Kırmızı ışıkta bekleyen 2 tıra çarptı, sıkıştığı araçta sigara yakmaya çalıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde freni patlayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen iki tıra çarparak durabildi. Hurdaya dönen tırın kabininde sıkışan sürücünün sigara yakmaya çalışması tepki çekti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli-Aydın karayolu Nazilli 5 Eylül Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den aldığı yükü İzmir'e götürmek üzere yola çıkan Metin Ceylan (65) yönetimindeki 03 FA 707 plakalı tırın 5 Eylül Kavşağı'na geldiğinde freni patladı. Bir türlü yavaşlayamayan tır, kırmızı ışıkta beklemekte olan 20 EF 721 tıra ve onun önündeki 15 EV 002 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın sürücü kabini hurdaya dönerken, sürücü Metin Ceylan'ın da bacakları göğüslük ile koltukların arasına sıkıştı. Kazaya müdahale eden polis ekipleri, yaralı sürücüye yardım etmek istedi ancak kapının açılmaması nedeniyle Metin Ceylan'a müdahale edilemedi. Bölgeye gelen itfaiye kaza kırım aracı, kurtarıcı araçlar yardımıyla önce kapıyı, daha sonra da ezilen bölgeyi açarak Ceylan'ı kurtardı. İtfaiye ekipleri kendisini kurtarmak için zamana karşı mücadele ederken yaşadığı korku nedeniyle şok geçiren Metin Ceylan'ın her yerinden yakıt sızan aracın içerisinde sigara yakmaya çalışması tepki çekti. Çevredeki vatandaşların ve ekiplerin uyarısıyla bir türlü yakamadığı sigarayı yere atan Ceylan, yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceykan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.