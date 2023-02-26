Kırmızı Yelekliler, depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Kahramanmaraş Depremi'nin ardından Aydın'a gelen depremzede aileler Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmeye devam ediyor. Yaşadıkları acıyı unutmaya çalışan depremzedelere destek olmak için Aydın genelinde gönüllü vatandaşlar ve kurumlar da harekete geçerken, ‘kırmızı yelekliler' olarak bilinen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller de ziyaretlerine devam ediyor. Depremzedelere psikolojik destek sağlamak amacıyla vatandaşları ziyaret eden psikososyal destek personelleri depremzedelerle görüşerek hem psikolojik hem de sağlık ihtiyaçlarının tespitini sağlıyor. Yapılan ziyaretlerde çocukları da unutmayan ekipler, düzenledikleri küçük etkinlikler ile depremzede çocuklara moral oluyor.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Psikososyal Destek Ekiplerimiz depremin ardından, ilimize yerleşen vatandaşlarımız ile birebir görüşme gerçekleştirerek psikososyal destek hizmeti sağlamak ve kendilerinin taleplerini dinlemek için ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.