Kısa devre yapan buzdolabı yangına neden oldu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Cuma Mahalle Orta Mahalle Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.H.'nin ikamet ettiği evde bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Bir anda evi yoğun duman kaplarken, ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde maddi hasar meydana gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.