Kısıtlamada otogar hattı çalışacak

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'a kadar tam kapanma uygulanacak. Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otogara gidecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 1 numaralı otobüsün kısıtlama boyunca hizmet vereceği bildirildi.

Otobüsün her saat başı karşılıklı olarak kalkacağını ifade eden Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kısıtlama boyunca her gün, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri olarak ana arter olan 1 numaralı hattımızı saat 08:00 ile 18:00 arasında saat başlarında olacak şekilde karşılıklı otogar ve Mimar Sinan son duraklarından kalkış yaparak vatandaşlarımıza hizmet verecektir" dedi.

11 numaralı hat ALES sınavında aktif olacak

Öte yandan Başkan Yalçın 2 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ALES sınavına girecek olan adaylar için 11 numaralı hattın saat 09.00, 09.10, 09.20 ve 09.30 saatlerinde AYMAS Galericiler Sitesi önünden hareket ederek ADÜ'ye sefer yapacağını da sözlerine ekledi.