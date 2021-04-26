Kısıtlamada sokak canları unutulmadı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak canları unutulmadı. Aydın Valiliği öncülüğünde STK'lar hayvanlara mama dağıttı.

Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da Cuma gününe gelmesi nedeniyle 3 güne çıkartıldı. Perşembe günü saat 19.00'dan başlayarak bugün sabah saat 05.00'de son bulan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının imdadına Aydın Valiliği yetişti. Diğer kurum ve STK'lar ile işbirliği yapan valilik kent genelinde mama dağıtılmasını sağladı. Belirli noktalara bırakılan kedi ve köpek mamaları sayesinde hayvanlar aç kalmazken, kısıtlama döneminde uygulamanın süreceği belirtildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlar ve sivil toplum gönüllüleri sokaktaki canları unutmadı" ifadelerine yer verdi.