Kısıtlamanın durduramadığı kumarbazları, asayiş ekipleri durdurdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından kumar oynandığı tespit edilen bir eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 2'si kadın 11 kişiyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir aparman dairesinde kumar oynandığını tespit etti. Gerekli hazırlıkları yaparak dün akşam saatlerinde belirlenen eve baskın düzenleyen ekipler, evde bulunan 2'si bayan 11 şahsı suçüstü yakaladı. Kumarhaneye çevrilen evdeki 257 adet iskambil kağıdı, 79 adet kumar pulu ve 2 adet zara el konuldu. Şahıslara kumar oynamaktan 9 bin 352 TL ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine muhalefetten 9 bin 460 TL olmak üzere, toplamda 18 bin 812 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı öğrenildi.