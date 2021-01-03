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Kısıtlamaya uymadı, polisleri görünce kaçmaya başladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını delen ve polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan 1 kişi yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını delen ve polisin ‘Dur' ihtarına uymayan 1 kişi yakalandı.


Aydın genelinde sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetimlerde polisin ‘Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Edinilen bilgiye göre yapılan denetimlerde 09 CTM 497 plakalı aracı fark eden emniyet ekipleri, aracı durdurmak istedi. Polislerin ‘Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi 27. sokakta aracını park ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, ekiplerin takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. 09 CTM 497 plakalı aracın kiralık olduğu tespit edilirken aracı kiralayan şahsın da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için kaçtığı öğrenildi.

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