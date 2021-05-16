Kısıtlamayı delen taraftar cezadan kaçamadı

Beşiktaş'ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Aydınlı siyah-beyazlı taraftarlarda da büyük sevinç oluşturdu. Kısıtlama önlemleri kapsamında il genelinde görev alan polis ekipleri sıkı denetim gerçekleştirirken, kurallara aldırış etmeden sokağa çıkan bazı taraftarlar da ceza yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş'ın Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlamasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde cadde ve sokaklarda adeta kuş uçurtmadı. Şehrin belirli yerlerinde denetim noktaları oluşturan ekipler her aracı durdurarak muafiyet kontrolü yaptı. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen Efeler ilçesinde bazı vatandaşlar şampiyonluk kutlaması için sokağa çıktı. Tam kapanma sürecine rağmen takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan taraftarlara idari para cezası uygulandı.

Şampiyonluk pahalıya mal oldu

Şampiyonluğu kutlamak için sokağa çıkan vatandaşlardan birisi de üniversite öğrencisi Nafiz G. oldu. Takımının formasını giyerek Atatürk Kent Meydanı'na gitmek isteyen genç polis ekiplerinin denetimine takıldı. Polis ekipleri tarafından ceza yazılan üniversiteli gencin şampiyonluk kutlaması pahalıya mal oldu.