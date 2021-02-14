İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamayı fırsat bildi, durağı kendisine yuva yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen can dostları otobüs duraklarını mesken edindi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl önce uygulamaya konulan ve kentin estetik görünümüne katkı sağlayan konsept otobüs durakları, can dostlarına da yuva oluyor. Efeler'in en işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde otantik görünüm verilerek hazırlanan otobüs durağındaki deri koltuğu adeta kendisine yuva yapan sevimli köpek, görenlerin içini ısıttı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan durakta uyuyan sevimli köpek, duraktaki koltuğu adeta kendisine mesken edinirken Aydın Büyükşehir ekiplerinin sokak sokak gezerek dağıttığı mamalarla da karnını doyuruyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.