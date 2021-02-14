Kısıtlamayı fırsat bildi, durağı kendisine yuva yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl önce uygulamaya konulan ve kentin estetik görünümüne katkı sağlayan konsept otobüs durakları, can dostlarına da yuva oluyor. Efeler'in en işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde otantik görünüm verilerek hazırlanan otobüs durağındaki deri koltuğu adeta kendisine yuva yapan sevimli köpek, görenlerin içini ısıttı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan durakta uyuyan sevimli köpek, duraktaki koltuğu adeta kendisine mesken edinirken Aydın Büyükşehir ekiplerinin sokak sokak gezerek dağıttığı mamalarla da karnını doyuruyor.