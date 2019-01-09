Kitapçılardan internetten haksız rekabet iddiası

AYDIN (İHA) – Aydın'da kitapevi işleten Kazım Oğuz, yayınevlerinin internetten yapılan satışlarla haksız rekabete yol açtığını belirterek, Avrupa'da uygulanan Kitapta Sabit Fiyat Yasasının Türkiye'de de uygulanmasını istedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yıllardır kitabevi işlettiklerini belirten Kazım Oğuz, “Birkaç yıldır internet sitelerindeki yıkıcı indirimler yüzünden büyük zorluklar yaşıyoruz. Bugün internet siteleri bizim toptan aldığımız fiyatlarla satış yapmakta ve Türkiye geneli birçok kitabevini zorlamaktadır. Bu şekilde devam ederse Anadolu'da kitabevi kalmayacaktır. Benim yüzde 39 indirimle aldığım ürünü, internet siteleri yüzde 45 indirimle direk satabilmektedirler. Kitapçılar olarak çok zor günler geçiriyoruz” dedi.

“Bu haksız rekabete dur demek lazım” diyen Oğuz, “Yayıncılar birliği bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını ama buna sadece yayıncılar birliği olarak değil; Türkiye'de meslek odaları rekabet kurumu gibi kurumlar bu olayı ciddi olarak ele almalı, Avrupa'da olan rekaket koşulları ülkemizde oluşturulmalı, kitap ve okuyan insanlar kitapla buluşturmalı, kitap kokusunu insanlara sevdirmeli. Yoksa dijital dünya hepimizi tehdit ediyor. Bu konunun çözümü olan tüm kıta Avrupa'sındaki ülkelerde uygulanan Kitapta Sabit Fiyat Yasasının ülkemizde de hayata geçmeli. Almanya, Hollanda ve Fransa'daki kitapta sabit fiyat uygulaması araştırılmalı. Kitaplar her yerde Yayıncının belirlediği perakende satış fiyatıyla satılmalı. Kütüphanelerin ve eğitim kurumlarının kitap ihtiyaçları yerel kitapçılardan temin edilmeli” ifadelerini kullandı.