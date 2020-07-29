Kıyı Ege Belediyeler Birliği çalışmalarına yeniden başladı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın katıldığı toplantıda Birlik Encümeni'ne ve komisyonlarına üye seçimleri yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle Nisan ayından bu yana toplanamayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisi'nin Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur başkanlığında düzenlenen Temmuz ayı olağan toplantısına Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan katıldı. Birlik Encümeni'nin yanı sıra Plan ve Bütçe, Mahalli İdareler, Çevre, Kültür ve Turizm, İmar, Kadın Fırsat Eşitliği, Hukuk, Sağlık ve Organik Tarım komisyonlarına üye seçimlerinin yapıldığı toplantıda birliğin kesin hesap cetveli, ekli cetvelleri ve faaliyet raporu da görüşülerek karara bağlandı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle üç aydır toplanamayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği' nin Temmuz ayı toplantısının ardından faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek “Kuşadası Belediyesi' nin de üyesi olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliği, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de belediyelerimiz arasında dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirerek ortak projeler üretmeye devam edecektir” dedi.