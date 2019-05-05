Kıyı Ege'de fırtına bekleniyor

Aydın’ın kıyı kesimlerinde bugün fırtınalı havanın etkili olması bekleniyor.
Aydın'ın kıyı kesimlerinde bugün fırtınalı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Rüzgarın, Pazar günü Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İç Ege ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/sa), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ve Çanakkale çevrelerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.