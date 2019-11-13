İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıyı Ege'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren kıyı Ege'de beklenen kuvvetli gök gürültülü yağışlara karşı uyarıda bulundu.


Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kıyıları, İzmir'in güney ve batı kıyıları ile Aydın'ın batısında yer alan Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar olan ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.