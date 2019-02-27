İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kıyı Ege'de zirai don tehlikesi

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kıyı Ege'de beklenen zirai don olaylarına karşı üretici ve yetkilileri uyardı.


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın gece zirai faaliyetlerin başladığı Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa il genelinde hafif, yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor. Beklenen zirai don olaylarına karşı üreticileri ve vatandaşların dikkatli ve de tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.