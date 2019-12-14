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Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege'nin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.


Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın bugün sabah saatlerden itibaren Ege'nin kıyı kesimlerinde yer alan Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimleri, Aydın ile İzmir çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve de fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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