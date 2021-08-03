Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık-Gürçamlar bölgesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.

Muğla'da 6 günden bu yana orman yangınları devam ederken, yeni yangınlar da çıkmaya devam ediyor. Milas'ta 3 koldan alevlerle mücadele sürerken, Fesleğen Yaylası ile Çökertme, Bozalan ve Türkevleri'nde de evler tahliye edildi. Akşam saatlerinde de Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde de yangın çıktığı öğrenildi. Bölgede yangınlara müdahale sürüyor.