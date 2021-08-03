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Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde orman yangını çıktı

Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık-Gürçamlar bölgesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık-Gürçamlar bölgesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.


Muğla'da 6 günden bu yana orman yangınları devam ederken, yeni yangınlar da çıkmaya devam ediyor. Milas'ta 3 koldan alevlerle mücadele sürerken, Fesleğen Yaylası ile Çökertme, Bozalan ve Türkevleri'nde de evler tahliye edildi. Akşam saatlerinde de Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde de yangın çıktığı öğrenildi. Bölgede yangınlara müdahale sürüyor.

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