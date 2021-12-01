Kıyıya vuran çöpler temizlendi

Ülke genelinde yapılan rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, Didim'de fırtına etkisini gösterdi. Kent genelinde kuvvetli fırtına ve rüzgardan dolayı Didim'e bağlı Mavişehir Mahallesi'nde yosunlar ve pislikler karaya vururken, sahildeki tekneler battı.

Mavişehir sahil ve yürüyüş yolu, rüzgar ve fırtınanın etkisiyle çamur deryasına dönerken, sahil Didim Belediyesi tarafından temizlendi.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu belediyeye ait iş makineleri yardımıyla sahildeki pislik ve yosunlar temizlendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kuvvetli rüzgar ve fırtınadan kaynaklı olarak Mavişehir mahallemizde yosunlar ve pislikler karaya vurdu. Yosun tarlasına dönen sahil ve yürüyüş yolunu ekiplerimizin yoğun çalışması sonucunda temizledik. Özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.