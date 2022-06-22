Kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman öğrencileri sokağa döktü

Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman panik oluştururken, yurtta kalan öğrenciler sokağa döküldü.

Olay, Hasanefendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci yurdunun çatısından yoğun duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kız öğrenciler de kendilerini panikle dışarıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çatıya çıkarak olaya müdahale etti. Çatıyı kontrol eden itfaiye ekipleri dumanların sıcak su ihtiyacını karşılanması için yakılan kazanın bacasından çıktığı tespit edilirken yurt yöneticileri ve öğrenciler rahat bir nefes aldı.